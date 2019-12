La température monte dans l’épisode 15 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 15 de La Villa des Cœurs Brisés, la température monte entre les candidats durant la soirée… Alors qu’ils avaient passé une soirée merveilleuse ensemble, la situation se complique pour Nathanya et Ken… Un nouveau cœur brisé fait son arrivée dans l’aventure… Celui-ci ne semble pas s’entendre avec tout le monde et une dispute éclate… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 12 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.