La température monte entre Léana et un prétendant dans l’épisode 59 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 59 de La Villa des Cœurs Brisés, Nicolo part voir Virginie après son départ précipité… Les filles sont en week-end tentation et retrouvent Ken, un ancien prétendant. Léana est directement sous le charme du jeune homme. Léana et Ken se rapprochent… Antoine reçoit une vidéo de Julie et ne veut plus en entendre parler… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 12 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.