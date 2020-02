Après avoir été choisi par Yanis. Julie décide de ne plus le revoir. Un comportement que le prétendant a du mal à accepter et lui fait savoir ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 31 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.