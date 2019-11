La Villa 5 - Portraits - Shanna, Sarah, Nathanya, Julie, Rym et Cassandra

Rym, une belle espagnole, est le premier cœur brisé. Elle a participé à plusieurs aventures d’amour en Espagne sans jamais trouver chaussure à son pied. Elle espère rencontrer le grand amour dans cette nouvelle émission. Shanna est de retour ! La belle marseillaise aimerait oublier son passé et est trop méfiante par rapport aux hommes. Elle a besoin de Lucie pour résoudre ses problèmes. Cette année une ancienne miss est aussi de la partie ! Et il s’agit de miss Aquitaine 2019 : Cassandra. En amour, la jeune femme s’emballe très vite et a besoin qu’on la canalise. Julie, de 10 couples de parfaits, est maintenant célibataire et aimerait trouver le véritable amour. Nathanya a participé à de nombreuses aventures : Les Anges, Moundir et les apprentis aventuriers et récemment Les Marseillais vs le Reste Du Monde. La jeune femme croit encore en l’amour malgré toutes ces déceptions. Enfin, Sarah Fraisou est aussi un cœur brisé cette année. La jeune femme qui se préoccupe souvent des histoires des autres couples va devoir, cette fois-ci, s’occuper d’elle ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.