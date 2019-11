La Villa 5 - Portraits - Thomas, Vincent, Antoine, Simo, Ayoub, Jonathan et Tyla

Simo est un coureur de jupons. Il aimerait changer et trouver LA femme de sa vie ! Il a absolument besoin de Lucie mais il a peur de la réaction de la love coach. Thomas, des Marseillais et des Anges, aimerait oublier ses relations passées et en particulier celle avec Léana ! Ayoub, un modèle influenceur, a eu une relation compliquée et ne fait plus confiance aux femmes. Il n’aime pas montrer ses faiblesses mais, devant Lucie, il n’aura pas d’autre choix. Un ancien cœur brisé revient pour participer à cette nouvelle saison. Vincent trompe souvent ses copines et il aimerait arrêter pour de bon. Son rêve : se marier et ne plus être infidèle. Antoine, de 10 couples parfaits, est maintenant séparé de Julie. Il cherche l’amour avec un grand A mais le jeune homme prend facilement peur… Enfin, les derniers cœurs brisés sont en couple. Il s’agit de Tyla et Jonathan. Depuis l’Île de la tentation, le couple a du mal se retrouver. Un fossé se creuse entre eux… Lucie est leur dernier espoir ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.