La Villa 7 - Allan ne perd pas de temps pour se rapprocher de Belle

Dès son arrivée dans la villa, Allan et Belle ont tout de suite eu un crush l’un pour l’autre. Le jeune homme ne perd pas de temps pour se rapprocher de la jeune brésilienne. Cette situation dérange beaucoup Carla, qui n’apprécie pas que son ex se rapproche de sa pire ennemi de l’aventure. Malgré les critiques, Belle préfère faire ce qu’elle veut et continue quand même de se rapprocher d’Allan devant tout le monde. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 34.