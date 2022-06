La Villa 7 - Alerte couple : Ariane succombe enfin aux charmes de Nico !

Alors que cela fait plusieurs jours que Nico voit ses tentatives de rapprochement freinées, Ariane décide de faire un grand pas un avant. Dès le réveil, elle sait qu'elle souhaite avancer dans leur relation et qu'elle y a réfléchi toute la nuit. Elle décide donc de prendre un petit-déjeuner romantique au bord de l'eau, et Nico, qui apprend la nouvelle via Noémie, sait comment marquer son arrivée ! Après une petite discussion et un dernier "Cap ou pas Cap ?", Nico se laisse embrasser ! Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 68.