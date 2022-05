La Villa 7 - Alerte Couple : Flo et Charlotte officialisent leur couple !

Depuis le Love Treck, Charlotte et Flo se sont avoués leur attirance l’un pour l’autre. Ils n’ont pas cessé de se rapprocher et de développer des sentiments. Comme ils n’avaient jamais ressenti cette sensation auparavant, Flo décide de faire les choses en grand pour immortaliser leur premier bisou. Charlotte est émerveillée par le cadre du date et est très surprise de l’investissement de Flo. Maintenant c’est officiel, il y a un nouveau couple dans la villa ! Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 36.