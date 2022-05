La Villa 7 - Alerte couple : Joezi et Carla s'embrassent enfin !

Malgré une arrivée chamboulée, Carla a petit à petit trouvé sa place dans la villa et a même tapé dans l'œil de Joezi. Le Cœur Brisé a pris la décision de se rapprocher d’elle. Avec le temps, ils ont développé une attirance l’un envers l’autre. Les deux célibataires profitent d’une sortie en boîte pour se rapprocher davantage et s’embrasser loin des regards indiscrets. Mais Joezi, qui n’a toujours pas parlé de la semaine de la tentation, considère-t-il qu’ils sont en couple ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 43.