La Villa 7 - Alerte couple : Noémie et Vassily s'embrassent enfin !

Cela faisait plusieurs jours que Vassily et Noémie faisaient de plus en plus connaissance. Alors que sa problématique était "je ne m'estime pas", et après un coaching fort en émotion avec Lucie, Noémie se sent maintenant très à l'aise, et peut-être que Vassily y est pour quelque chose ! Après une journée au beach club, le jeune homme lui propose une balade, et suite à une profonde discussion, ils passent ensemble le premier pas, et officialisent leur relation avec un bisou ! Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 69.