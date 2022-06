La Villa 7 - Caroline prend la décision de quitter l'aventure

Lors de la soirée de la veille, beaucoup de Coeurs Brisés ont reproché à Caroline son comportement, que ce soit vis-à-vis de Nico, mais aussi vis-à-vis de Giovanni et Cassandra, à qui elle a envoyé un message via son téléphone pour lui expliquer son léger rapprochement avec Giovanni, ce qui n'a pas plu à grand monde,et en particulier à l'intéressé. Goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Dans tous les cas, au petit matin, Caroline rassemble toutes les personnes de la Villa pour leur annoncer son choix, et les quitte dans la foulée. Extrait de La Villa des Cœurs Brisés, saison 07 épisode 61.