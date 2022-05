La Villa 7 - Cassandra et Giovanni : la dispute de trop ?

Ces derniers temps, Giovanni est très frustré de sa relation avec Cassandra. Il ne se sent plus lui-même et n’en peu plus de devoir réfléchir à toutes ses paroles pour éviter une nouvelle crise de nerfs. Le jeune homme voulait pourtant passer avec elle ses dernières heures avant la semaine de la tentation. Malheureusement, Cassandra se vexe encore pour une blague… Est-ce la dispute de trop pour Giovanni et Cassandra ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 44.