La Villa 7 - Charlotte et Flo décident de quitter l'aventure !

Lors de la cérémonie des bracelets, Lucie fait un petit tour de table pour savoir où tout le monde en est, surtout au niveau des couples. Lorsqu'arrive le tour de Flo et Charlotte, on comprend rapidement qu'ils sont à nouveau sur la même longueur d'onde, qu'ils s'aiment, et qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. C'est pour cela qu'au terme de cette discussion, ils annoncent à tous les autres Cœurs Brisés leur décision de quitter l'aventure, et de commencer la leur en dehors de la Villa. Ils vont manquer à tout le monde ! Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 65.