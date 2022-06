La Villa 7 - Charlotte et Flo se réconcilient grâce à la Love Team !

Lors de la semaine de la tentation, Flo a dépassé les bornes aux yeux de Charlotte. Après avoir vu des vidéos de lui en train de faire des bisous dans le cou et masser une autre fille, elle s'est mise à énormément douter de sa relation avec lui. S'en voulant énormément et souhaitant récupérer ses erreurs, il prit contact avec la Love Team. Benoït et Jesta ont donc souhaité que tous les deux viennent s'expliquer, d'abord individuellement, puis ensemble. Et les sentiments de l'un envers l'autre ont pris le dessus... mais Flo est prévenu ! Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 54.