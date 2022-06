La Villa 7 – Coaching : Charlotte se vide l'esprit grâce à Lucie !

Lucie et Charlotte se retrouvent toutes les deux pour comprendre la situation de cette dernière. Alors qu'elle a beaucoup souffert dans le passé, en particulier à cause du rapport qu'elle a à la famille et sa relation avec son père, Charlotte va devoir se surpasser psychologiquement pour franchir cette barrière. Lucie va lui demander de rédiger une lettre, dont elle fera exactement ce qu'elle veut, pour la libérer de ce poids si lourd. Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 64.