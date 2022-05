La Villa 7 - Coaching : Emma parvient à s’ouvrir grâce à Julien et Lucie

Pour son deuxième coaching, Lucie a organisé un date un peu spécial. Elle demande à Emma de jouer sa première rencontre avec Julien. Sous les regards bienveillants de Lucie et Julien, Emma va essayer de s’ouvrir et de faire découvrir à Julien un côté d’elle qu’il ne connaît pas. Cet exercice est très difficile pour Emma car même si elle veut lui dire beaucoup de choses, elle n’y arrive pas. Heureusement, grâce à Lucie et Julien elle arrive, petit à petit, à ouvrir son coeur. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 35.