La Villa 7 - Coaching : Première rencontre entre Romane, Antho et Lucie !

C’est le premier coaching de couple pour Antho et Romane. Ils vont pouvoir faire découvrir leur couple à Lucie. Elle a hâte de découvrir leur histoire et comment elle peut les aider. Elle remarque très vite que c’est le couple le plus fusionnel qu’elle a rencontré depuis qu’elle fait cette aventure. En effet, Romane et Antho vivent un amour passionnel, mais lorsqu’ils sont en désaccord, ils se détruisent à la même hauteur. Lucie comprend très vite que cette situation est liée au passé familial de Romane. Vont-ils réussir à avancer dans leur couple ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 55.