La Villa 7 - Le dernier coaching de l'aventure !

C'est le moment du dernier jour pour les Cœurs Brisés et les séducteurs ! Et avant de quitter les lieux, Lucie souhaite faire un dernier coaching de groupe, afin de leur montrer tout ce qui s'est lié, tout ce qui s'est tissé entre eux au fil de l'aventure. Ils vont donc délier une pelote de laine, qu'ils donneront à la personne à qui ils souhaitent rendre hommage, ce qui tissera un long fil entre eux, symbole de tout ce qu'ils se sont transmis. Une séquence forte en nostalgie et en émotion ! Extrait de la Villa des Cœurs Brisés. Saison 07 Épisode 71.