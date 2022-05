La Villa 7 - Flo et Nico enterrent enfin la hache de guerre

Flo et Nico étaient il y a peu meilleurs amis. Malheureusement ils se sont disputés avant le début de l’aventure et leur retrouvailles ont été électriques. Nico est très peiné d’avoir perdu son ami, mais il a profité du feu de la vérité pour lui ouvrir son cœur. Le lendemain, Flo décide d’avoir une discussion calme avec lui et d'apaiser les tensions. Évidemment leur amitié ne sera plus comme avant, mais ils ont enfin réussi à enterrer la hache de guerre. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 38.