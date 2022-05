La Villa 7 - Jazz encourage Noémie à s’ouvrir avec Lucie

Noémie, qui vient d’arriver dans l’aventure, fait également partie de la JLC Family. Avant de se présenter, Lucie à une vidéo à lui montrer. Jazz, qui a déjà participé à cette aventure et qui a énormément évolué grâce aux coachings de Lucie, veut la motiver à s’ouvrir. Noémie est extrêmement touchée de l’attention de sa meilleure amie. Elle est plus que motiver pour s’ouvrir à Lucie et avancer dans sa problématique. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 41.