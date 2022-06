La Villa 7 - Joezi à un coup de foudre pour Jade !

Depuis qu’ils se sont rencontrés, Joezi et Jade se sont tout de suite plus. Même si la jeune femme a déjà un enfant, Joezi trouve en elle une maturité qui le séduit. Contrairement à Vinciane et Carla, Jade lui inspire beaucoup plus confiance et avec elle, il arrive à s’ouvrir beaucoup plus facilement. Finalement, les deux célibataires se laissent aller et s’embrassent avant de se quitter. Est-ce le début d’une belle relation ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 57.