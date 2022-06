La Villa 7 - Joezi quitte Jade pendant le feu de la vérité

Alors qu'il pensait vivre un début de relation parfait avec Jade, Joezi va tomber de haut pendant le feu de la vérité. Car la réalité éclate toujours lors de ce moment crucial de l'aventure ! Une vidéo est diffusée pour Joezi lors de la cérémonie, où Jade s'exprime avec Laura sur sa relation et ce qu'elle pense de son nouveau couple... ce qui va très fortement décevoir Joezi. Et la décision qu'il va prendre suite à ça est radicale, mais il se sent très bien vis-à-vis de sa problématique. Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 63.