La Villa 7 - La Love Zone réconcilie Alex et Charlotte !

Encore une fois, la Love Zone est là pour reconstruire les Cœurs Brisés ! Lors de l'épreuve du jour, chaque cœur brisé devait répondre à des questions sur la personne avec laquelle elle est le plus proche, pour ne pas être pénalisé et faire tomber la bassine d'eau. Et aujourd'hui, Charlotte a su répondre bon sur Alex lorsqu'il le fallait ! Pourtant, l'ambiance était très mauvaise depuis quelques jours entre eux, et cela pesait sur la Villa. Un exercice réussi pour les deux, qui se finit même par un bisou ! Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 68.