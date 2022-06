La Villa 7 - La soirée "sexe" enflamme la villa !

Ce soir chez les Cœurs Brisés, c'est une soirée sur le thème du sexe qui est abordée ! Un sujet crucial pour la vie d'un couple... Lucie est avec eux pour les guider et les écouter sur différents sujets, car tout le monde n'a pas la même approche ! Belle et Allan sont très ouverts et peuvent très bien en parler et en rigoler, tout comme Giovanni, alors que Charlotte et Noémie sont plus pudiques. Alors, cette soirée à questions va-t-elle délier les langues ? Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 67.