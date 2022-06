La Villa 7 - La valise de la vérité révèle le secret d'Alex et Charlotte !

Après une nuit mouvementée, où Charlotte et Alex ont parlé pendant un long moment, Noémie arrive au petit matin avec "la valise de la verdad", qui révèle tous les secrets entre Cœurs Brisés... Charlotte préfère prendre les devants et avouer aux autres qu'ils se sont embrassés. Suite à cela, Giovanni et Allan ont peur qu'elle se moque d'Alex, qu'elle soit trop indécise, et elle ne saisit pas l'opportunité d'assumer ses actes en l'embrassant devant tout le monde le lendemain... ce qui fait partir la conversation en clash ! Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 66.