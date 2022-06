La Villa 7 - Laura et Giovanni se rapprochent en soirée tentation

Depuis qu’il a quitté Cassandra, Giovanni est plus épanoui dans la villa. Il arrive à se lâcher de plus en plus, notamment avec Laura. En effet, il se rapproche de la jeune femme petit à petit. Il profite de la soirée des tentations annoncée par la Love Team pour continuer son rapprochement avec Laura. Vont-ils continuer de se rapprocher les prochains jours ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 60.