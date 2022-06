La Villa 7 - Le feu de la vérité vu par Kelly, Neymar, Camille et Maïssane

En exclusivité sur MYTF1, Kelly, Neymar, Camille et Maïssane débriefent du feu de la vérité de La Villa des Cœurs Brisés ! Tout le monde sait que le feu de la vérité est un moment où les masques tombent dans l'aventure, alors après l'arrivée de nouveaux séducteurs, le rapprochement de plusieurs célibataires et de nouveaux couples... Entre Les révélations de Charlotte, le message de Maïssane pour Allan et le rapprochement de Giovanni et Laura, les anciens de la Villa ne savent plus où donner de la tête !