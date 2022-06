La Villa 7 - L’incroyable demande en mariage d’Antho

Antho a fait du chemin depuis la saison ! Aujourd’hui il n’est plus un Cœur Brisé et grâce à Romane il a le cœur rempli d’amour. Leur rencontre était une évidence et il est maintenant prêt pour faire d’elle sa femme et lui demander sa main. Sa demande est remplie d’émotions et d’amour. Romance accepte de devenir sa femme et lui fait en retour une déclaration très touchante. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 59.