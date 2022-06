La Villa 7 - Maissane a un message pour Allan pendant le feu de la vérité !

Encore un feu de la vérité compliqué pour Belle et Allan ! Celui qui avait promis à Belle qu'il ne se passerait plus rien est déjà pris de court. Maissane, avec qui il a eu une relation juste avant l'aventure des Cœurs Brisés, estime qu'il lui a manqué de respect. Elle comptait donc bien lui faire passer le message de ne plus jamais prendre de nouvelles d'elle, et surtout pas à son retour. Quant à Belle, elle reste sous le choc, et la réaction d'Allan face à ce message n'arrange rien à la situation... Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 63.