La Villa 7 - Premier bisou entre Laura et Giovanni !

Lors des jours précédents, un petit rapprochement s'est fait remarquer entre Giovanni et Laura, même lors de la soirée rencontres entre célibataires... Et alors que Laura va partir en activité canoë avec deux autres célibataires qu'elle a rencontré à cette soirée, Giovanni en profite pour lui parler un petit peu, au calme et à l'abri des regards... Et cette conversation se finit avec un baiser langoureux ! Mais comme elle le dit : "Ce n'est pas parce que on s'est embrassés que je suis ta propriété !" Extrait de La Villa des Cœurs Brisés, saison 07 épisode 61.