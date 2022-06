La Villa 7 – Un nouveau duo original arrive dans la Villa !

Lucie arrive dans la maison pour annoncer une grande nouvelle ; il n'y a pas que Charlotte qui arrive dans la Villa, et c'est à noter car c'est la première fois qu'une mère et sa fille rejoignent l'aventure ! Les deux femmes, Anissa et Cécile, sont célibataires, et leur problématique est rapidement située... elles sont toutes les deux trop possessives l'une de l'autre et s'empêchent d'avoir des relations sérieuses ! Et en plus, il s'avère qu'Allan a déjà eu une aventure avec Anissa, ce qui a le don d'énerver Belle... Extrait de la Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 64.