La Villa 8 - Anouchka craque pendant le débrief de la retraite spirituelle

À peine rentrés à la Villa après leur retraite spirituelle, les cœurs brisés décident de faire un débrief de leur expérience aux autres. Si tout va pour le mieux pour Solène et Géronimo, ce n'est pas la même histoire pour Anouchka et Lenny. La jeune femme a été véritablement blessée par les agissements de son binôme d'arrivée et craque devant ses camarades. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 53