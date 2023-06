La Villa 8 - Anouchka demande de l’aide à Lucie

Hier, la journée a été difficile pour Anouchka, très sensible, la jeune femme à du mal à accepter sa rupture avec Vitale. Elle ne comprend pas pourquoi cette relation n’a pas marché et profite de la venue de la love coach, Lucie, à la Villa pour discuter avec elle et lui demander quelques conseils. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 65.