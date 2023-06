La Villa 8 - Anouchka jalouse du rapprochement entre Lenny et Solene

Depuis son arrivée, Anouchka ne sait plus sur quel pied danser. Très proche de Lenny, suite à leur entrée commune dans l’aventure mais également de Solène et de Vitale, la nouvelle cœur brisé voit d’un très mauvais œil le rapprochement soudain entre Solène et Lenny. Elle décide alors d’avoir une discussion avec chacun d’entre eux pour éclaircir la situation. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 46.