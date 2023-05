La Villa 8 - Arthur se lâche lors du week-end tentation

Il y a quelques jours, Arthur et Rosanna ont décidé de se laisser une seconde chance. Mais alors que tout allait pour le mieux entre les deux tourtereaux, l’annonce du week-end tentation est venus tout bouleverser et une dispute a éclaté. Bien décidé à se venger du comportement de Rosanna, Arthur choisis de se rapprocher de Lola et Lisa, deux prétendantes venues passer le week-end avec les garçons. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 34