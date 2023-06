La Villa 8 - COACHING : Laura et Lucas se projettent dans l’avenir

Ce soir, Lucie a organisé une toute nouvelle forme de coaching pour Laura et Lucas. Sur le rooftop de la Villa, la love coach propose cette fois-ci au couple de les préparer et accompagner dans leur avenir à l’extérieur de la Villa. Pour cela, les cœurs brisés vont devoir s’engager et partager leurs vœux et leurs promesses, symbolisés par des bracelets. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 60.