La Villa 8 - COACHING : Lenny se libère de sa carapace

Aujourd'hui, c'est au tour d'Anouchka de faire son premier coaching avec Lucie. Plongées en plein cœur de la jungle mexicaine, la jeune femme va revenir et illustrer son passé et son histoire douloureuse. Malgré sa volonté profonde d'affronter sa problématique, la coeur brisé n'arrive pas a mettre des mots sur ce qu'elle ressent et éclate en sanglots devant la love coach. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 59.