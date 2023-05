La Villa 8 - Deux clans se forment dans la Villa

De retour à la Villa après l’après-midi jet-ski, Solène et Géronimo retrouvent Jade qui a plein de choses à leur raconter. Pendant leur absence, le ton est monté entre Jade et les autres cœurs brisés. Une conversation qu’Amandine et Kitti, ne manquent pas d’écouter discrètement à travers la porte. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 25.