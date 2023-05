La Villa 8 - Freeman ouvre son cœur à Amandine

Depuis le début de l’aventure, Amandine et Freeman ont lié une relation bien particulière. Si l’amitié était au cœur de leur histoire, la discussion de la veille a permis au cœur brisé d’y voir plus clair sur ses intentions envers la jeune femme. Freeman décide alors d’avoir une discussion avec Amandine pour lui ouvrir son cœur et lui confié ce qu’il ressent. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 29