La Villa 8 - Jade, très remontée contre Patrick

Depuis sa rencontre avec Patrick, Jade est sur un petit nuage. Toutefois, alors que le prétendant passe la journée à la Villa, son comportement déplait fortement à la cœur brisé. En effet, cette dernière a remarqué que Patrick tentait une approche avec son amie Solène et doute de plus en plus de ses intentions. Surpris par la distance que Jade met entre eux durant la soirée, le principal concerné décide d’avoir une discussion avec la jeune femme.Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 44