La Villa 8 - Jane craque face à l’attitude de Solène et Samy

Depuis ses débuts dans la villa, Samy n’a jamais caché son attirance pour Jane et vice versa. Mais l’arrivée de Solène est venue chambouler l’idylle des deux cœurs brisés. Aujourd’hui Jane n’en peut plus et craque. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 24.