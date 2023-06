La Villa 8 - Jérémy et Benjamin font le point sur leur relation

Dès son arrivée dans la Villa, Jérémy a fait la connaissance de son prétendant, Benjamin, pour qui il a eu un véritable coup de cœur. Très vite, les deux tourtereaux se sont retrouvés et l’idylle a commencé. Alors qu’ils profitent tous les deux d’une sortie en quad, Jérémy et Benjamin décident de faire le point sur leur relation pour construire des bases solides et pourquoi pas emménager ensemble à la fin de l’aventure. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 62.