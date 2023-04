La Villa 8 - Kitti met enfin des mots sur sa profonde tristesse.

Depuis son arrivée dans l’aventure Kitti est en plein doute. Sa précédente relation, jugée toxique par Lucie et les autres cœurs brisés, lui manque. Elle décide de se confier à la love coach qui l’aidera à y voir plus clair et lui donnera des conseils avisés. Extrait de La Villa Saison 08 Épisode 05.