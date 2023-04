La Villa 8 - Le passé de Jane émeut les cœurs brisés

Jane est la première à se livrer sur son histoire douloureuse. Entourée de ses camarades très à l’écoute, la jeune « cœur brisé » a révélé ne pas avoir eu une enfance facile. En effet, elle n’a jamais connu son papa et a dû l’être séparé de sa maman qui souffrait d’un trouble bipolaire. Ce n’est qu’à l’âge de 18 ans qu’elle renoue contact avec sa mère, qui décédera quelques semaines plus tard. Aujourd’hui, Jane n’a pas l’impression d’avoir déjà connu l’amour, que ce soit dans ses relations familiales et amoureuses. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 03.