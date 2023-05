La Villa 8 - Lenny se confie à Anouchka sur sa vie de famille

Ce matin, les cœurs brisés ont accueilli deux nouveaux arrivants : Anouchka et Lenny. Rapidement une complicité est née entre les deux nouveaux et ils ne cachent pas leur attirance mutuelle. Après une journée passée à la piscine pour s’intégrer, Lenny décide de s’ouvrir un peu plus à Anoushka en se confiant sur son passé familial douloureux. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 43