La Villa 8 - Les cœurs brisés font une séance de Yoga

Ce matin, Anouchka souhaite se retrouver entre filles et leur propose une séance de yoga autour de la piscine. À la suite de cette annonce, les garçons décident de faire la même chose à la plage. Mais alors que les filles prennent très à cœur leur activité, pour les garçons le cours mené par Arthur et Lucas est un peu plus farfelu. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 61.