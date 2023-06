La Villa 8 - Les cœurs brisés reviennent sur leur aventure

Aujourd’hui, Laura, Lucas, Jade, Kitty, Pharell et Géronimo ont été conviés par Lucie à une d’une sortie jet-ski. L’occasion pour la petite équipe de se retrouver autour d’un verre et discuter un peu de leur aventure. Tous sont fiers de leur évolution et sont prêts à se soutenir dans leurs projets à venir. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 59.