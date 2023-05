La Villa 8 - Rami doit faire un choix entre ses prétendantes

Le week-end tentation est une véritable réussite pour Rami. Après avoir mis un terme à son histoire avec Erine, il y a quelques jours, le cœur brisé n’avait toujours pas trouvé chaussure à son pied. Mais la rencontre avec Lola et Lisa a tout changé et Rami est devenu un véritable séducteur. Malheureusement, un choix s’impose et il doit décider qui des deux prétendantes, il souhaite revoir. . Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 35.