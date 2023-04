La Villa 8 - Rester en contact avec son ex : Pour ou contre ?

Cette année tous les Cœurs Brisés sont anonymes. Ils vont aujourd'hui discuter ensemble sur des sujets qui créent des débats ! Rester en contact avec son ex, l'amitié fille garçon, Relations à distance, trop jaloux ou pas du tout, qui paie me premier date, Liker quelqu'un sue les réseaux et leur date idéal. Et vous quels sont vos avis. Exclu de la Villa Saison 08.