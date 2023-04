La Villa 8 - Yanis fait un premier pas vers son ex Raya

Après des retrouvailles sous tensions lors de la table ronde, les deux ex décident de s’expliquer à l’abri des regards. L’occasion pour Raya comme pour Yanis de mettre les choses au clair et d’apaiser les tensions entre les deux cœurs brisés. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 03.